Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Kamu İşveren Heyetinin yeni zam teklifi beklentileri karşılamıyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyetinin yeni zam teklifine ilişkin, "Bir önceki tekliften iki puan yukarı çıkılmış olması, kamu görevlilerinin beklentilerinin ve bizim tekliflerimizin anlaşılmadığını gösteriyor." ifadelerini kulandı.

Yalçın, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki üçüncü toplantının ardından, yeni zam teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memur-Sen olarak, taleplerini sunmalarının 24'üncü, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasının ise 17'nci gün olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Şimdi gelen teklife baktığımızda 15+10 ve 6+5. Bir önceki tekliften iki puan yukarı çıkılmış olması, kamu görevlilerinin beklentilerinin ve bizim tekliflerimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Bu açıdan öncelikle hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon hedefi kapı gibi yüzde 33 olarak ortada dururken, tekliflerin yüzde 23'lü, yüzde 25'li rakamlarda geziyor olması, ikinci yıla dair herhangi bir cümle kurulmadan ikinci teklifin açıklanıyor olması hakikaten anlaşılabilir değil."

Toplu sözleşme masasının çözüm masası olduğuna inandıklarını ve buna göre mücadele yürüttüklerini dile getiren Yalçın, "Bugün ikinci teklif ifade edilirken, sosyal haklara ilişkin 1. derece 3600 ek gösterge, disiplin affı, görevde yükselme, ünvan değişikliği, Mobbing İzleme Kurulu, TOKİ konutlarında kamu görevlilerine öncelik verilmesi gibi sosyal haklara ilişkin de cümle kurulmuş olması masanın sadece iyimser tarafı." ifadelerini kullandı.

"Masanın kesintisiz işlemesine ihtiyaç var"

Aradan geçen 17 güne rağmen hizmet kollarının taleplerine ilişkin görüşmelere yeni başlayabildiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Birkaç hizmet kolunu görüşebildik. Diğer hizmet kolları önümüzde duruyor. Genele ilişkin tekliflerin diğer müzakere konuları önümüzde duruyor. Bu açıdan masanın hiç kesintisiz işlemesine ihtiyaç var. Çünkü zamanın daraldığı bir zemindeyiz. Hem masayı işletmeli hem de bu teklifleri önce ciddi rakamlar olacak şekilde yeniden getirmeli ve bu masada refah payı gündemi görmezden gelinmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde, 2023 ve 2024 yıllarını kastederek büyüme oranını dikkate alarak, 'kamu görevlilerine refah payı vereceğiz' vaadi duruyor."

"Biz çözüm tarafıyız ve sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz"

Yalçın, toplu sözleşmede her iki yıl için de refah payı talep ettiklerini ama hükümetin teklifinde refah payının olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Masada daha refah payıyla ilgili kısım yok. 1650 lira talebimizle ilgili hüküm henüz konuşulmadı, kiralarla ilgili cümle henüz yok, 8 bin 77 lira liranın emekli keseneklerine sayılması, emeklilerin durumunun düzeltilmesine ilişkin henüz bu anlamda masada bir cümle yok. Diğer hizmet kolları tekliflerimiz görüşülürken genele ilişkin tekliflerimiz konusunda zamanın daraldığı az önce ifade ettim. Onlara ilişkin biran önce cümlenin kurulması gerekiyor. Onun için masayı sonuna kadar işleteceğiz. Biz çözüm tarafıyız ve masada sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Bu tekliflerin de yeniden gözden geçirilmesini, doğru düzgün ciddi teklifle gelinmesini de buradan ifade ediyoruz. Refah payının olmadığı, ifade ettiğim başlıkların olmadığı rakamların yüzde 23'ten yüzde 25'e çıkartıldığı ikinci teklif diye sunulduğu bu zeminde konuşulacak çok fazla bir şey yok."

Masanın çözüm gücüne inandıklarını vurgulayan Yalçın, "Çünkü kamu görevlilerinin beklentisi buraya bağlı. Biz şu anı konuşmuyoruz. 2024-2025'in toplu sözleşmesini yapıyoruz. Onun için önümüzdeki süreçte kamu görevlilerinin, memurların, memur emeklilerinin mağdur olmaması açısından bu masa çözüm kapasitesi artırmalı. Bunun yolu da Maliye'den ve Çalışma Bakanımızdan, Kamu İşveren Heyetinden geçiyor. Onun için Kamu İşveren Heyetini bir an önce bu konuda yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyoruz." dedi.