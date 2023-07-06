Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlilerinin Maaş Taleplerini Bakan Işıkhan'a İletti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi ve seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a aktardıklarını bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi ve seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a aktardıklarını bildirdi.

Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı ziyaret etti. Ziyarete toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan Yalçın, görüşmede, memurlarla ilgili Meclise sunulan kanun teklifini ele aldıklarını belirtti.

Kamu görevlilerinin maaş artışlarını içeren kanun teklifinin kapsamının genişletilmesi, eksikliklerin giderilmesi, emeklilere yansıtılması ve kamu çalışanları arasında ücret adaletsizliğinin bitirilmesi beklentilerini Işıkhan'a aktardıklarını anlatan Yalçın, yüzde 17,55 maaş artışı ve 8 bin 77 lira seyyanen ilave ödeme sonrası oluşan tablo hakkında görüş ve önerilerini paylaştıklarını bildirdi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi için Meclise gelen kanun teklifinde giderilmesi gereken eksiklikleri dile getirdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Kamu işçilerine temmuz ayında yüzde 15 artış yapılacağını, en düşük kamu görevlisi maaşının en düşük işçi maaşının altında kalmaması gerektiğini ifade ettik. Bu itibarla, kamu görevlileri ve emeklileri tarafından beklenen, en düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi, seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması, en düşük kamu görevlisi maaşı hesaplanırken eş ve çocuk durumunun dikkate alınmaması hususlarını aktardık. Bu önemli düzenlemede birtakım revizyonlar yapılarak güçlü ve büyük Türkiye'nin yüzyılına yakışır şekilde Meclis aşamasında bu sorunun giderileceğine inanıyorum."