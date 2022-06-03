Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

AA - Arif Yavuz - Ekonomi
 - Güncelleme:
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi yeni binasının açılış töreninde, kuruldukları günden bugüne kadar çizgilerinden ödün vermediklerini ifade etti.

Enflasyonist ortamlarda sabit gelirlilerin hukukunun ve alım gücünün korunmasının önemine değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Enflasyonist ortamlar bazen sermaye sahiplerine ciddi avantajlar sağlıyor ve güçleri yükseliyor. Bu tip durumlarda sabit gelirliler sürekli kaybediyor. Bizim için en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınmasının altını bir kez daha çiziyorum. Çünkü sabit gelirlileri korumak gerekir."

Konuşmaların ardından binanın açılışı yapıldı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Müftüsü Sinan Kazancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

AA / Arif Yavuz - Ekonomi

Ali Yalçın Karahisar Memur Sen Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title