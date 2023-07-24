Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2024 yılı için 3'er aylık dönemde refah payı dahil yüzde 70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemde toplam yüzde 40 artış istediklerini belirterek, '2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz' dedi.

Memur-Sen Başkanı Yalçın: 2 yıl için yüzde 110 maaş artışı talep ediyoruz

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2024 yılı için 3'er aylık dönemde refah payı dahil yüzde 70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemde toplam yüzde 40 artış istediklerini belirterek, "2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, kamu görevlilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını düzenleyen 7'nci Dönem Toplu Sözleşme teklifini paylaştı. Toplu sözleşmenin; hakkı temin etmenin, eksiklikleri gidermenin, beklentileri hayata geçirmenin ve sosyal maliyeti önlemenin en kilit anahtarı olduğunu belirten Yalçın, "Memur-Sen olarak; emeğin ve alın terinin karşılığını almak, 6 milyondan fazla kamu görevlisi ve emeklisinin mağduriyetini önlemek ve adil olanı hayata geçirmek için Toplu Sözleşme masasına da sosyal diyalog zeminine de her zaman önem veriyoruz" dedi. Tekliflerin sunumundan sonra kamu işvereni için 1 hafta süre olduğunu hatırlatan Yalçın, bu süre içerisinde kamu işvereninin teklifleri tasnif edip, ayrıştırıp 1 Ağustos itibarıyla masaya teklifle gelmesini talep ettiklerini söyledi.

Yalçın, tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bugün teslim edeceklerini kaydetti.

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Doğa Başak ÖZTÜRK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, -