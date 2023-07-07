EN düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 17 maddelik ekonomik torba yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Memur maaşı teklifi komisyonda

EN düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 17 maddelik ekonomik torba yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. İlk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin detaylarını paylaştı. Ök, teklifle en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkacağını, 11 ili etkileyen deprem bölgesine yönelik düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Ök, şöyle dedi:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, teklifle ilgili çıkardığı etki analizine göre; yaklaşık, 3,7 milyon kamu görevlisinin (işçiler hariç) aylık ve ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 yılında merkezi yönetim bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı öngörüldü. Etki analizinde; 2023 yılı ocak ayında 37,2 milyar TL MTV tahakkuku gerçekleşirken, deprem bölgesine yönelik verilecek istisnalar ve tahsilat gerçekleşmeleri dikkate alındığında yaklaşık 30 milyar lira ilave gelir etkisi hesaplandı. Komisyonda, teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeler devam ediyor.

Görüntü dökümü:

- Komisyon üyeleri

- Nilgün Ök'ün konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Besti KARALAR-Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,