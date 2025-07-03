Memur Maaş Zammı ile Bedelli Askerlik Ücreti 280 Bin 875 TL Oldu
Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,57 zam ile bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 TL'den 280 bin 875 TL'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması bekleniyor.
Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 280 bin 875 TL oldu.
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi