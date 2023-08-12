Memur Emeklilerine Zam ve Tazminat Talebi

Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memurlara verilen zamın memur emeklilerine de verilmesi ve artan iş yüklerinin tazmini için mali hizmetler tazminatı talep etti.

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (Savdes-Sen) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 liralık zammın memur emeklilerine de verilmesi ve artan iş yüklerinin tazmini için mali hizmetler tazminatı verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük beş sendikası arasında yer alan Savdes-Sen'in Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin basın açıklamasında bulundu. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme'nin yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin yaşam standardı açısından oldukça önemli olduğunu belirten Cengiz, toplu sözleşme görüşmelerinin memur ve emeklilerin mali haklarının temelini oluşturduğunu dile getirdi. Yıllar içinde sınıf, kadro, meslek veya kurumlar bazında yapılan bazı düzenlemelerin kamu kaynaklarının adil bölüşümü ve hiyerarşi konusunda sorunlara sebebiyet verdiğini belirten Cengiz, "Bu husus son dönemde sıkça basına da yansıdığı üzere her kesimden serzenişlere neden olmuştur. Beklentileri karşılamanın ve serzenişleri azaltmanın yolu, yine palyatif çözümler getirerek yani aynı hatalara düşerek sorunu karmaşık ve işin içinden çıkılmaz hale getirmek yerine, tüm tarafları memnun edecek bir sonuca ulaştırılması gereklidir" dedi.

Memurların görüşmelerde ücretlerin görüşülmesini istediklerini dile getiren Cengiz, "Devlet memurlarının mali haklarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesi ve bu maddeye göre çıkarılmış 17 Nisan 2006 tarihli 'Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı' ile 375 sayılı KHK ve eki 1 sayılı cetvelin hiyerarşik düzen, görev ve sorumluluklar çerçevesinde sınıf, kadro ve dereceye göre yeniden düzenlenmesi en sade ve pratik çözüm olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Temmuz ayında memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 lira memur emeklilerinin taban aylıklarına eklenmeli"

Düzenleme çerçevesinde en düşük memur ücretinin dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması ve Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli 'sözleşmeli personelin' de kapsama dahil edilmesinin oldukça önemli olduğunu söyleyen Cengiz, şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca memur ve emekli maaş artışlarında vergi dilimi, ülkenin büyüme oranı, enflasyon farkı gibi hususların etkisi, görevin sağladığı katma değer ve personelin performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Memurun hayatını revize edilmiş enflasyon rakamları belirlememelidir. Memurlar hayatını idame ettirebilecek realiteye uygun, refah seviyesini yaşamsal olarak destekleyecek bir ücret beklentisi içindedirler. 1994 yılı ekonomik krizi akabinde 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen lojman tazminatı tüm memurlara kira yardımı olarak yeniden ödenmesi, memurların büyükşehirler ve turistik bölgelerde iskanı açısından oldukça önemlidir. Memur emeklilerinin mali sorun yaşamaması için 7456 sayılı Kanun ile temmuz ayında memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 liranın taban aylıklara eklenerek, emekli ücret ve ikramiyelerine de yansıtılması sağlanmalı. Birinci dereceye gelmiş tüm memurların sınıf ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilerek hiyerarşik bir düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalıdır."

Cengiz, kamu kaynaklarının adil bölüşümü çerçevesinde kamu işçilerine ödenen ikramiye ve tediye benzeri olarak ocak ve temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere tüm memur ve emeklilerine yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesinin beklentileri karşılayacağını ve memnuniyet oluşturacağını söyledi. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gerektiğini de ifade eden Cengiz, mevcut personel eğitim ve mesleklerine uygun diğer hizmet sınıflarına atandırılarak Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı'nda bu yönde düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Artan iş yüklerinin tazmini için mali hizmetler tazminatı verilmelidir"

Kamu mühendislerinin mali haklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktaran Cengiz, "Teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerine 15 bin puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalı, tekniker ve teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalıdır. Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca yeterliğe tabi gelir uzmanlarının görev tanımları yapılarak inceleme yetkisi verilmeli, Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi gibi kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için mali hizmetler tazminatı verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA