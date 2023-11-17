MEM Solar, Talesun işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta güneş paneli üretimine başladı

MEM Solar, Talesun işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta 1 gigavat kapasiteli tesisinde güneş paneli üretimine başladı. Yatırım ile bölgede istihdam oluşturulurken, Amerika ve Kanada pazarlarına da panel satışı için çalışmalara başlandı.

MEM Solar, Talesun işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta hayata geçirdiği 1 gigavat kapasiteli tesisinde depremden sonra güneş paneli üretimine başladı.

MEM Solar'ın güneş paneli üretim fabrikasının lansmanı İstanbul'da yapıldı.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 bin metrekarelik alanda yer alan tesiste kullanılan ekipman, malzeme ve ham madde tercihi Talesun standartlarına ve onayına göre tedarik ediliyor.

Söz konusu yatırım ile bölgede 500 kişilik istihdam oluşturulurken, tedarik zincirinde yer alan diğer firmaların da bu işbirliğinden faydalanmaları hedefleniyor.

Tesisin mevcut 1 gigavatlık üretim kapasitesinin ise gelecek dönemde iki katına çıkarılması planlanıyor.

Türkiye pazarı dışında, küresel bir oyuncu olan Talesun işbirliği ile Amerika ve Kanada pazarlarına da panel satışı için çalışmalara başlayan şirket, Amerika ihracı için "UL sertifikası" sürecinin de sonuna geldi.

Yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerine devam eden şirket, söz konusu panel yatırımı ile toplam 1,1 gigavatlık yatırım portföyüne ulaştı.

MEM Solar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Paksu, AA muhabirine, söz konusu tesisin bölgede deprem sonrası hayata geçirilen ilk fabrika yatırımı olduğunu söyledi.

Paksu, dünya genelinde önemli güneş paneli üreticilerinden Çinli Talesun ile yapılan işbirliğinin, Türkiye'yi bu alanda uluslararası kalitede rekabet edebilecek bir konuma getireceğini ifade etti.