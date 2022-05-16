Melis Özbek, istegelsin'in C Level yönetim kadrosuna katıldı - Haberler

Pazarlama alanında uzman Melis Özbek, istegelsin'de Marka ve Deneyim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürecek.

istegelsin açıklamasına göre, 2007 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Melis Özbek, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi bölümünde yaptı.

Özbek, 2007-2015 yılları arasında Avea Pazarlama departmanında çeşitli görevlerde bulunup, ardından 2015-2020 yılları arasında Türk Telekom'da Gençlik Segmenti Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlendi.

2020-2021 yılları arasında Arçelik'te IoT ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Melis Özbek, 2021 yılında Yıldız Ventures ekibine katılarak Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Direktörü ve akabinde Chief of Staff görevleri ile kariyerine devam etti.

2022 Mayıs ayı itibarıyla istegelsin'e Chief Brand ve Experience Officer olarak atanan Özbek marka, ürün ve müşteri deneyimi alanında çalışmalarını sürdürecek.