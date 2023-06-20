Melikgazi Belediyesi'nin 'The Solar City' projesi hibe almaya hak kazandı

Alternatif enerji kaynaklarını kullanmak için Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı'na (CPVA) başvuran Melikgazi Belediyesinin 'The Solar City' projesi hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında 2 elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak, geri dönüşüm toplama için 2 elektrikli araç alımı finanse edilecek ve belediye binasının bir kısmının üzerine güneş enerjisi paneli yapılacak.

Alternatif enerji kaynaklarını kullanmak için Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı'na (CPVA) başvuran Melikgazi Belediyesinin "The Solar City" projesi hibe almaya hak kazandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 26 projeden ikisinin desteklendiğini, bunlardan birinin İstanbul Bağcılar Belediyesine, diğerinin ise Melikgazi Belediye ait olduğunu belirtti.

Projeyle ilgili bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Projenin toplam bütçesi 167 bin 186 avro. Proje bütçesinin yüzde 75'lik kısmı hibe olarak belediyemize aktarılacak. Bu kapsamda 2 elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak. Aynı zamanda geri dönüşüm toplama için 2 elektrikli araç alımı finanse edilecek. Belediye binamızın bir kısmının üzerine güneş enerjisi paneli yapılacak. Aynı zamanda tarımda kullanılmak üzere sulama sistemleri için destekler var. Dolayısıyla çevreyi koruyacak alternatif enerji kaynaklarını kullanacak şekilde bu projemiz kabul oldu. Projede emeği çok olan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Litvanya heyetine teşekkür ederim. Bugün Kayseri'ye geldiler. İnşallah projenin kapanışını da burada çeşitli etkinliklerle kutlayacağız."