Melikgazi Belediyesi Köy Pazarlarına Yoğun İlgi

Melikgazi Belediyesi'nin, daha sağlıklı toplum için organik ürünlerin üretim ve tüketimine destek olmak ve yerel üreticiyi kalkındırmak hedefiyle farklı günlerde 3 mahallede açtığı köy pazarları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Melikgazi Belediyesi'nin, daha sağlıklı toplum için organik ürünlerin üretim ve tüketimine destek olmak ve yerel üreticiyi kalkındırmak hedefiyle farklı günlerde 3 mahallede açtığı köy pazarları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tacettin Veli Mahallesindeki köy pazarını ziyaret ederek, esnafa kolaylıklar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, doğal meyve ve sebze satışının yapıldığı pazara tüm Kayserilileri davet etti. Sağlıklı ve organik olan ürünlerin direk tarladan tüketicilere sunulduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu; "İnsana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bu yönde de birçok alanda çalışma yapıyoruz. Köy Pazarlarımızda bunlardan bir tanesi. Vatandaşlar artık doğal ürünlere daha çok önem vermeye başladı. Bu sebepten dolayı hemşehrilerimiz, sağlıklı ortamlarda üretilen ürünler tercih etmeye başladı. Her yıl kura çekimi ile çiftçi kardeşlerimize pazarımıza yer veriyoruz. Köy pazarlarımız vatandaşlar tarafından oldukça çok ilgi görüyor. Biz her zaman esnafımızın, üreticimizin ve çiftçimizin yanındayız. Buradaki ürünler bahçeden direk tezgaha geliyor. Vatandaşlarımız mutlaka Tacettin Veli, İldem ve Keykubat Mahallelerimizde kurduğumuz pazar yerini görsünler. Keykubat Mahallesi köy pazarımız pazartesi, çarşamba, cumartesi, İldem köy pazarımız salı, çarşamba, perşembe, Tacettin Veli Mahallesi köy pazarımız ise perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri kuruluyor. Melikgazi vatandaşlarımıza pazara gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ