Melek Yatırımcılar, Girişimlere 28,3 Milyon TL Sermaye Sağladı

Kamuoyunda 'melek yatırımcı' olarak bilinen girişimciler, Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Sistemi'nde, başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere Haziran 2013'ten bu yana toplam 28,3 milyon lira sermaye sağladı.

Kamuoyunda "melek yatırımcı" olarak bilinen girişimciler, Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Sistemi'nde, başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere Haziran 2013'ten bu yana toplam 28,3 milyon lira sermaye sağladı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımını düzenleyen BKS Sistemi'ne ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı. Uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle sistem faaliyete geçti. Buradaki ilk yatırım ise Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihten bu yana, iptal edilenler hariç toplam 942 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 485'i aktif durumda bulunuyor. 2018'de 24, 2019'da 39, 2020'de 82, 2021'de 131, 2022'de 146, bu yıl 76 lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 66,14'ünün yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 33,86'sının ise tecrübeli olduğu belirlendi.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 46'sı 5'ten az ortaklı

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği 2013 yılından bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 59 yatırım için 187 yatırımcı, 28,3 milyon lira sermaye aktardı.

2022 yılında 6 yatırım için 28 melek yatırımcı toplam 5,4 milyon lira sermaye aktarırken, 2023 yılında 2 yatırımcı, 2 girişime 1,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Lisanslı melek yatırımcılar tarafından yapılan yatırımların yüzde 46'sının 5 ortaktan az olduğu belirlenirken, yatırımlardan yüzde 32'si 10'dan fazla ortağı bulunan şirketlere gerçekleştirildi.

Bireysel katılım yatırımcıları Hazine ve Maliye Bakanlığına akredite ağlar üzerinden faaliyet gösteriyor. Ağların, Bakanlık tarafından akredite edilebilmesi için Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen taahhütlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Sistemde aktif 14 akredite ağ bulunurken, bunların 8'inin taahhütlü ağ, 6'sının taahhütsüz ağ olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustosta yaptığı açıklamada, melek yatırımcılar ile yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı Melek Yatırımcı Ağı Platformu oluşturduklarını, altyapısı tamamlanan bu platformun, yakın zamanda tanıtımını yapacaklarını söylemişti.