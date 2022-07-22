Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisine şartlı sıfırlama Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisi, yerli sanayicinin desteklenmesi için yalnızca maya ve etil alkol üretiminde kullanılmak kaydıyla sıfırlandı. Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisi, yerli sanayicinin desteklenmesi için yalnızca maya ve etil alkol üretiminde kullanılmak kaydıyla sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli sanayicinin desteklenmesi amacıyla yalnızca maya ve etil alkol üretiminde kullanılmak kaydıyla ithal edilecek melas için gümrük vergisi yüzde 31,5 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak. Melasın gümrük vergisi, yem amaçlı ithal edilmesi durumunda yüzde 0 olarak uygulanıyordu. AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Ekonomi Haberler

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