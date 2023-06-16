Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye Bankalar Birliği'ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'ni ziyaret etti. Küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü toplantı ile ilgili, Türkiye Bankalar Birliği başkanı Alpaslan Çakar tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisinin gücüne ve geleceğine inandıklarını, 22 ülkeden yatırımcının da yer aldığı bankacılık sektörünün imkanlarını, rekabet, yenilikçilik, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, Ülkemiz için değer oluşturmak ve kalkınmanın finansmanına destek olmak üzere kullanmaya devam edeceklerini belirtmiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Sayın Bakanımız, makro ekonomik istikrarın sağlam bir zeminde oluşturulmasına ve korunmasına, piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı olarak işlemesine, sektörde dayanıklılığın daha da arttırılmasına verdiği önemi ifade etmiştir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata sektörün verdiği destek için teşekkür etmiş ve devamını istemiştir. Sektörün daha sağlıklı işlemesi için gereken adımların atılacağını ifade etmiştir. Ayrıca yeni dönem ekonomi politikası öncelikleri ve hedeflerine ilişkin görüşlerini üyelerle paylaşmıştır. Yapıcı ve samimi bir ortamda geçen toplantının bundan sonra mutad olarak yapılmasının yararlı olacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi