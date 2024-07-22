Üye Girişi
Haberler

Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın yüzde 43 olarak değiştirdiği yıl sonu enflasyona tahminine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Bakan Şimşek "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title