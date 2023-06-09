Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti. Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erkan'ın bilgisine ve tecrübesine güvendiğini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.