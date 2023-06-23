Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı konusunda kararlı olduklarını ve bu hedefe ulaşmak için kademeli ancak kararlı bir yol izleyeceklerini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından önce İngilizce, sonra da Türkçe paylaşımda bulundu. Şimşek, İngilizce paylaşımında, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı sağlamada kararlıyız. Oraya varmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Dünkü Para Politikası Kurulu açıklamasında da vurgulandığı üzere, fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacaktır" dedi.