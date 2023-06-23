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Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacaktır

Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacaktır

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı konusunda kararlı olduklarını ve bu hedefe ulaşmak için kademeli ancak kararlı bir yol izleyeceklerini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından önce İngilizce, sonra da Türkçe paylaşımda bulundu. Şimşek, İngilizce paylaşımında, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı sağlamada kararlıyız. Oraya varmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Dünkü Para Politikası Kurulu açıklamasında da vurgulandığı üzere, fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacaktır" dedi.

Şimşek, Türkçe paylaşımında ise, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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