Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının 3 temel bileşenini açıkladı. Programın temel bileşenleri mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının 3 temel bileşenini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Programımızın 3 temel bileşeni var. Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" ifadelerini kullandı.