Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için çalışacaklarını belirterek, ekibin güçlendirilmesi ve güvenilir bir program tasarlanmasının acil öncelikleri olduğunu söyledi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır" dedi.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklama daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için çalışacağını belirterek, "5 yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır" ifadelerini kullandı.