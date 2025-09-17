Mehmet Şimşek: 2026'da faiz yükü zirveye çıkacak, sonra düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yıllarda bütçe dengesi ve faiz ödemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, son 2-3 yılda Türkiye'nin faiz dışı açık verdiğini, yani devletin sadece faiz ödemelerini karşılayabilmek için bile borçlanmak zorunda kaldığını söyledi.

Bakan, önümüzdeki üç yıllık süreçte ise hedeflerinin faiz dışı fazla vermek olduğunu belirtti. Bu hedef doğrultusunda bütçe disiplininin sağlanacağını vurgulayan Şimşek, "2026 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı zirveye ulaşacak, ancak sonraki yıllarda bu yük azalacak" dedi.

Şimşek'in mesajı, ekonomik programın orta vadede vatandaş üzerindeki faiz yükünü hafifletmeyi amaçladığını ortaya koydu.