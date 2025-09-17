Mehmet Şimşek: 2026'da faiz yükü zirveye çıkacak, sonra düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son yıllardaki bütçe dengesi ve faiz ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, son 2-3 yılda Türkiye'nin faiz dışı açık verdiğini ve devletin sadece faiz ödemelerini karşılamak için borçlanmak zorunda olduğunu belirtti. Önümüzdeki üç yıl içinde hedeflerinin faiz dışı fazla vermek olduğunu ve bütçe disiplininin sağlanacağını ifade etti. Şimşek, 2026'da faiz yükünün zirveye çıkacağını ancak sonraki yıllarda azalacağını söyledi.
Bakan, önümüzdeki üç yıllık süreçte ise hedeflerinin faiz dışı fazla vermek olduğunu belirtti. Bu hedef doğrultusunda bütçe disiplininin sağlanacağını vurgulayan Şimşek, "2026 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı zirveye ulaşacak, ancak sonraki yıllarda bu yük azalacak" dedi.
Şimşek'in mesajı, ekonomik programın orta vadede vatandaş üzerindeki faiz yükünü hafifletmeyi amaçladığını ortaya koydu.