Mega Metal'in halka arzında talep rekoru

Mega Metal'in halka arzında bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen talep sayısı, 3 milyon 987 bin 76 oldu. Şirketin halka arzı başarıyla tamamlandı ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Mega Metal'in halka arzında bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen talep sayısı, 3 milyon 987 bin 76 oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek katma değerli ince bakır tel sektöründe Türkiye ve Avrupa'nın önemli şirketlerinden olan Mega Metal'in halka arzı başarıyla tamamlandı. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen Mega Metal'in halka arzında toplam büyüklük 1 milyar 775 milyon 825 bin TL olarak gerçekleşti.

Sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arza, bireysel ve kurumsal yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen talep sayısı, 3 milyon 987 bin 76 oldu.

Yüzde 75'i bireysel yatırımcı, yüzde 24'ü yurt içi kurumsal yatırımcı ve yüzde 1'i şirket çalışanlarına ayrılan payların tamamı satıldı. Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 28,30 TL fiyat ve "MEGMT" kodu ile işlem görmeye başlayacak.

"Bu başarı, halkımızın Mega Metal'in geleceğine duyduğu güveni gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, halka arz sürecinin başarılı geçmesinden ve yatırımcıların yoğun ilgisinden dolayı büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Turgut, "Bu başarı, halkımızın Mega Metal'in geleceğine ve performansına duyduğu güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla Mega Metal olarak karlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.