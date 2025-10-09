Haberler

Mega Metal, Güneş Enerjisi ile Elektrik Tüketiminin %90'ını Karşılamayı Hedefliyor

Süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal, 2026 yılına kadar elektrik tüketiminin %90'ını güneş enerjisiyle karşılamayı planlıyor. Şirket, Kayseri, Bilecik ve Kütahya'daki güneş enerjisi santralleriyle sürdürülebilirlik hedeflerine adım adım ilerliyor.

Süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal, 2026 yılı sonunda elektrik tüketiminin yüzde 90'ını güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de enerji bağımsızlığını artırmayı amaçlayan Mega Metal, yenilenebilir enerji yatırımlarını istikrarlı bir şekilde büyütüyor.

Kayseri fabrika çatılarında kurulu 4,1 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) sisteminin yanı sıra Bilecik ve Kütahya'da toplam 19 megavat kapasiteli tesislerini devreye alan Mega Metal, bu yatırımlar sayesinde yıllık yaklaşık 35 megavat saat elektrik üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Tunceli Pertek bölgesinde 2026'da hayata geçireceği 10 megavatlık GES projesi için çalışmalara başlayan şirket, Kayseri-Develi bölgesinde 1,7 megavat kapasiteli yeni bir tesisin inşaatına da devam ediyor.

Mega Metal, tüm bu yatırımların tamamlanmasıyla 2026 sonunda toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 90'ını güneş enerjisinden karşılamayı amaçlıyor. Bu hedef, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğundaki kararlılığını yansıtıyor.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla üretim gücünü artıran şirket, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma hedefine de somut adımlarla ilerliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
