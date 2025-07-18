Mega Metal, Fortune 500 Türkiye 2024 Listesinde 171. Sırada

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Süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal, 'Fortune 500 Türkiye 2024' listesinde 171. sıraya yükselerek, borsada işlem gören şirketler arasında da ilk 100'de yer aldı. Şirketin ABD'deki yeni üretim tesisi, küresel güvenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal, "Fortune 500 Türkiye 2024" listesinde 171. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir önceki yıl listenin 182. sırasında yer alan Mega Metal, 2024'te listede 171. olarak bulundu.

Şirket, aynı listede borsada işlem gören şirketler sıralamasında da ilk 100'de yer alma başarısını gösterdi.

Mega Metal'in söz konusu başarısı, sürdürülebilir büyümesini yalnızca operasyonel başarılarla değil, finansal metriklerle de desteklediğinin göstergesi oldu.

Bu kapsamda şirketin ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki 34 milyon dolarlık yeni üretim tesisi, Mega Metal'e duyulan küresel güvenin de yansıması olarak öne çıktı.

ABD'nin savunma, otomotiv, enerji ve medikal sektörlerine doğrudan üretim sağlayacak tesis, Türkiye sanayisinin uluslararası prestijini artıran bir adım niteliği taşıyor.

Bakır, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye, mikroçip üretiminden altyapı projelerine kadar birçok sektörde vazgeçilmez hale gelirken, Mega Metal, yüksek teknolojiye uygun süper ince tel üretimiyle dönüşümün güvenilir tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Mega Metal, finansal istikrarı ve üretim gücüyle global sanayinin öncelikli çözüm ortaklarından biri haline geliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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