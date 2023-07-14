Mega Merchant, Uçtan Uca E-İhracat Platformu Lansmanında Hedeflerini Açıkladı

Mega Merchant'ın Kurucu ve CEO'su Yaman Alpata, İstanbul'da düzenlenen Uçtan Uca E-İhracat Platformu lansmanında, platformun sunduğu avantajları ve hedeflerini açıkladı. Mega Merchant, Ticaret Bakanlığı'ndan 'e-ihracat konsorsiyumu' unvanını alarak teşvik paketini konsorsiyuma dahil olan markalara kullanma yetkisi kazandı. Şimdiden 50 marka ile iş birliği yapan Mega Merchant, daha fazla firmayı bu avantajlardan faydalandırmayı hedefliyor.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen Uçtan Uca E- İhracat Platformu lansmanında hedeflerine yönelik konuşan Mega Merchant'ın Kurucu ve CEO'su Yaman Alpata, "Altyapımızı, ürünleri dünyanın her bölgesine kolayca ulaştırmak için tasarladık. Platformu kullanan markalar, pazar ve rekabet analizi, entegrasyon, pazaryeri yönetimi, içerik yerelleştirilme, marka yönetimi, reklam ve pazarlama çalışmaları gibi birçok alanda uzmanlığımızdan tek çatı altında faydalanıyor. Uçtan uca entegre yurt dışı depo ağı, sipariş karşılama (fulfillment) yazılımı ve avantajlı kargo anlaşmaları sayesinde e-ihracat hedeflerine çok daha hızlı ve sıfır yatırım ile ulaşıyor" dedi.