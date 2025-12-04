Haberler

Rusya Güvenlik Konseyi: Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması savaş nedeni sayılabilir

Güncelleme:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya kullandırma planının savaş nedeni olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Medvedev, AB'nin bu hamlesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya kullandırılmasının "savaş nedeni" sayılabileceğini söyledi.

Medvedev, Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren AB Komisyonu planını Telegram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

AB'nin "delirdiği" yorumunda bulunan Medvedev, "AB, tazminat kredisi kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte casus belli (savaş nedeni) olarak görebilir." ifadesini kullandı.

Medvedev, söz konusu varlıkların gelecekte iadesinin ise "mağlup edilen düşmanların gerçek tazminatlarıyla" ödenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Dondurulmuş Rus varlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri, yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor. Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
