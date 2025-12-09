Medtronic, Darüşşafaka öğrencilerini sağlık teknolojileriyle buluşturdu

Medtronic Türkiye, "merak duygusunu uyandırmak ve sağlık teknolojilerinde geleceğin kariyerlerine ilham vermek" amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte Darüşşafaka'dan 110 öğrenciyi ağırladı.

İstanbul'daki Medtronic İnovasyon Merkezi'nde, "Medtronic Spark" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle şirket gönüllüleri bir araya geldi.

Medtronic, "gençlerin içindeki merakı ateşlemek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve sağlık teknolojilerinde çeşitliliği artırmak" amacıyla hayata geçirilen Medtronic Spark projesiyle hem gençleri hem de küresel sağlığı dönüştürmeyi hedefliyor. Türkiye de bu büyük hedefin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şirketin 10 yıllık küresel girişiminin parçası olan Medtronic Spark, dünya genelinde düşük gelirli hanelerden gelen 1 milyon öğrenciyi eğitim, mentörlük ve burs olanaklarıyla güçlendirirken, sağlık teknolojisi alanındaki yeteneklerini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini artırmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Darüşşafaka'dan 110 öğrenci, etkinlikte Medtronic Türkiye'nin İstanbul'daki inovasyon merkezini ziyaret etti.

Öğrenciler, 80 gönüllü Medtronic çalışanının rehberliğinde, robotik cerrahi ve sanal gerçeklik gibi son teknoloji uygulamaları deneyimledi.

Bu deneyim, merak duygusunu harekete geçirmeyi, işbirliği, yaratıcılık ve öz güven gibi temel becerileri geliştirmeyi ve öğrencilerin kendilerini geleceğin yenilikçileri olarak hayal etmelerini amaçladı.

?"100 milyon dolarlık taahhütte bulunduk"

Medtronic Vakfı Başkanı ve Medtronic Küresel Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Direktörü Sally Saba, etkinlik kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 65 yılı aşkın süredir "iyi bir kurumsal vatandaş" olma misyonuyla hareket ettiğini söyledi.

Saba, "Önümüzdeki 10 yıl için büyük bir program başlattık. Dünya genelinde düşük gelirli ailelerden gelen 1 milyon öğrencinin sağlık teknolojileri alanına girmesini sağlamak amacıyla 100 milyon dolarlık bir taahhütte bulunduk." dedi.

Programın üç ana temel üzerine kurulduğunu aktaran Saba, şunları kaydetti:

"Birincisi, çocukların içindeki mucidi genç yaşta ortaya çıkarmak için bugün İstanbul'da yaptığımız gibi kıvılcım (Spark) etkinlikleri düzenlemek. İkincisi, henüz geçen ay başlattığımız burs programı. Üçüncüsü ise dünya genelinde gençlerin medikal teknoloji alanına girmeleri için ücretsiz 2 ve 4 yıllık eğitim sertifikaları sağlamak. Bizim için temel kriter, yaptığımız yatırımın, bir hayatın gidişatını tamamen değiştirebilmesidir."

Sağlık sektöründe "nerede doğduğunuz genellikle sonucunuzu belirler" şeklinde bir algı olduğunu aktaran Saba, eğitimin bu denklemi değiştirebilecek en güçlü araç olduğunu vurguladı.

Saba, "Benim hayalim, nerede doğduğunuzun, hayatta ne kadar yükselebileceğiniz veya sağlık sektörüne katılıp katılamayacağınızın üzerinde artık bir etkisinin olmamasıdır. Bir gün bu öğrencilerden bazılarını şirketimizde görmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık teknolojileri gibi kritik sektörlerde kadın liderliğinin önemine de değinen Saba, çeşitliliğin şirketleri daha "akıllı" ve "başarılı" kıldığını belirtti.

Mısır kökenli olduğunu ve şu an ABD'de üst düzey yöneticilik yaptığını anlatan Saba, "Medtronic olarak cinsiyet eşitliğine büyük önem veriyoruz. Liderlik pozisyonlarımızda kadın oranı yüzde 46 seviyesinde. Masaya ne kadar farklı bakış açısı getirirseniz, şirketiniz o kadar güçlenir." şeklinde konuştu.

Saba, ABD dışındaki ilk Medtronic Spark etkinliği için İstanbul'u seçmekten ve Darüşşafaka ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

?"Burası en büyük ve modern merkezlerimizden biri"

Medtronic Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrasya Bölge Başkanı Majid Kaddoumi de İstanbul'un, şirketin en modern inovasyon ve eğitim merkezlerinden birine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bölgede türünün ilk örneği olan etkinliği İstanbul'da başlatmalarının stratejik bir karar olduğunu vurgulayan Kaddoumi, şehrin nitelikli okul ve üniversiteleriyle büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

Kaddoumi, etkinliğin temel amacının çocukların ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Amacımız çocuklarda mühendislik ve tıp dünyasına dair bir kıvılcım yakmak, bu alanları anlamalarını ve kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak. Geleceğin mühendisi mi, cerrahı mı yoksa sağlık yazılımcısı mı olacaklar? Hangi açıdan olursa olsun sağlık sektörüne hizmet etme fikri etrafında bir heyecan yaratmayı hedefliyoruz. Dünyanın bir sonraki teknolojilerini yaratmak için bir sanatçının, mühendisin ve hekimin bir araya gelmesi gerekiyor."

Sağlık teknolojilerindeki son gelişmeleri de değerlendiren Kaddoumi, sektörde inovasyonun sürekli olduğunu ve bir üst sınırı bulunmadığını vurguladı.

Kaddoumi, medikal teknolojilerin evrildiği noktaya dikkati çekerek, "Bugün sektör, yapay zekayı robotik ve implante edilebilir cihazlarla entegre etmeye yöneliyor. Amaç, bakım hizmetinin tamamen kişiselleştirilmiş ve bağlantılı hale gelmesidir. Hekimlere, hastane sistemine ve hastanın kendisine entegre olan bu sistemler sayesinde, hastalar tedaviden elde edecekleri faydayı net bir şekilde anlayabiliyor." diye konuştu.

İstanbul'daki Medtronic İnovasyon Merkezi'nin küresel ağ içindeki rolüne de değinen Kaddoumi, merkezin sadece Türkiye'ye değil, geniş bir coğrafyaya hizmet verdiğini aktardı.

Merkezde cerrahi, kardiyovasküler, beyin ve omurga gibi alanlarda simülasyon ve uygulamalı eğitimler verildiğini belirten Kaddoumi, "Burası en büyük ve modern merkezlerimizden biri. Avrupa ve Orta Doğu'dan hekimlerin eğitim için buraya geldiğini görüyoruz. Bölgedeki cerrahlarımızın sahip olduğu muazzam deneyimi, diğer meslektaşlarına aktarmaları için uygun bir ortam sağlıyoruz." dedi.

Kaddoumi, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinin önemine işaret ederek, Darüşşafaka ile gerçekleştirilen organizasyonun toplumsal etki yaratma vizyonlarının merkezinde yer aldığını sözlerine ekledi.