Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden göz sağlığını koruyacak 12 yöntem

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncer Güney, çocuklukta var olan göz bozukluklarının tedavisine 6 yaşından itibaren başlanması, 40 yaş üstü olanların ise her yıl bir kez muayene olması gerektiğini belirtti.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncer Güney, çocuklukta var olan göz bozukluklarının tedavisine 6 yaşından itibaren başlanması, 40 yaş üstü olanların ise her yıl bir kez muayene olması gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Güney, göz bozukluğu ya da hastalığı olan kişilerin önerilen aralıklarla göz muayenesi olması gerektiğini vurguladı.

Güney, "Çocuklar ile 40 yaş üstü olanlar her yıl bir kez muayene olmalı. Çocukluk çağında var olan göz bozuklukları, şaşılık gibi hastalıkların tedavisine ilk 6 yaş içinde başlanmalı, geç kalınırsa göz tembelliği hatta görme kayıplarıyla sonuçlanır. Göz tansiyonu hastalığının çoğu kez belirtisi yoktur, sinsi bir hastalıktır sadece muayene ve göz tetkikleri ile tanısı konulabilir." açıklamasında bulundu.

Günümüzde artan bilgisayar, cep telefonu ve tablet kullanımının göz hastalıklarında artışa neden olduğunu aktaran Güney, göz sağlığını koruyacak 12 yöntemi de özetledi.

Buna göre, göz bozukluğu varsa gözlüğün mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Güney, "Gözlük kullanıyorum göz numaram büyür, gözüm tembelleşir" inanışının doğru olmadığına, aksine görme konforunu artırdığına dikkati çekti.

Güney, yaşa göre uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini, bu şekilde dokuların/hücrelerin kendilerini yenilemesi, tamiri ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasının sağlanmış olduğunu ifade etti.

Yaşa göre dengeli (Akdeniz tipi) beslenilmesinin önemine işaret eden Güney, vücut için gerekli olan günlük karbonhidrat, protein, yağ, ana besinler, vitamin ve mineral yönünden zengin meyve ve sebzelerin tüketilmesini önerirken, hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Güney, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunması için egzersiz, spor, yürüyüş, ve meditasyon yaparak stresten uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Kiloya dikkat edilmesi ve yeterli miktarda günlük su tüketilmesini de tavsiye eden Güney, "Çoğunlukla obezite ile ilişkili olan diyabet hastalığı diğer organlarda yaptığı damar bozuklukları gibi göz damarlarını da etkileyerek kronik, tedavisi zor göz hastalıklarına neden olur." bilgisini verdi.

Tuncer Güney, sigara ve alkolün de katarakt ve sarı nokta hastalığının gelişimini hızlandırdığını, ayrıca ışığın zararlı bölümü olan ultraviyoleden korunulması gerektiğini belirtti.

Gözlerin beklenmedik kazalardan korunmasının önemine değinen Güney, "Kaynak ustaları, sanayide, inşaat ve benzeri iş yerlerinde çalışanlar evde tamirat/tadilat işlerinde koruyucu maske, gözlük kullanın. Ev temizliği yaparken çamaşır suyu gibi kimyasallardan ve ağzı kapaklı gazlı içecekleri açarken gözlerinizi koruyun. Çocuklarınızı kesici, delici, sivri uçlu maddelerden uzak tutun." ifadelerini kullandı.

"Ekran mesafesine, ekran ayarlarına ve oturuş ergonomisine dikkat edin"

Kontakt lenslerinin dikkatli kullanılması ve ekranla mesafe koyulmasının da önemine dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:

"Kontakt lenslerinizi bakım kurallarına uygun ve önerilen kullanım sürelerinden daha uzun kullanmayın. Lenslerinizle uyumayın, akşamları çıkartıp lens solüsyonuna koyun. Takıp çıkartırken ellerinizi güzelce yıkayın. Kızarıklık, batma gibi durumlarda kontakt lens kullanımını bırakıp en kısa zamanda göz doktoruna başvurun. Uzun süreli cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ekranlı araç kullanımına bağlı olarak gelişen Digital Göz Yorgunluğu (Bilgisayar Görme Sendromu) için her 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uzağa bakın, fırsat buldukça gözlerinizi kapatarak dinlendirin. Ekran başında kırpma refleksinin dikkate bağlı azaldığını unutmayıp gözlerinizi kırpmayı kendinize hatırlatın. Ekran mesafesine, ekran ayarlarına ve oturuş ergonomisine dikkat edin. Çocuklarınızın ekranlarda uzun süreler vakit geçirmelerinin miyopi gelişimini kolaylaştıracağını, kol mesafesinden daha yakın bakmamaları gerektiğini unutmayın. Ekranların daha büyük ekranlara yansıtılarak uygun uzaklıktan izlenmesi daha doğru. Çocuklarınızın günlük en az 2-3 saat açık havada vakit geçirmesini sağlayın."

Güney, gözyaşı yetersizlikleri, göz kuruluğu için yapay gözyaşı nemlendiricileri kullanılması konusunda uyarıda bulunurken odanın havalandırılması, nemli tutulması gerektiğini belirtti.

Göz enfeksiyonu olan birisi varsa yakın temastan kaçınılmasını ifade eden Güney, "Ellerinizi yeterli sürelerde ve bol sabunla yıkayın. Temas yüzeylerini (kapı kolları) alkol bazlı dezenfektanlarla temizleyin, kağıt havlu kullanın ve kişisel eşyalarınızı ayırın." açıklamasında bulundu.