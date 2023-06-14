Medipol, Özbekistan'da iyi niyet sözleşmesi imzaladı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi ile Taşkent Tıp Akademisi arasında "sağlık alanında iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek" amacıyla iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi ile Taşkent Tıp Akademisi arasında "sağlık alanında iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek" amacıyla iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, iş birliği anlaşması, Taşkent Tıp Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, Özbekistan'ın ata toprağı olduğunu belirterek, burada kendilerini evlerinde hissettiklerini anlattı.

Azboy, "Bu anlaşmayla iki kurum arasında akademik personel ve öğrenci değişimi programları, ortak araştırma projeleri, teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı gibi birçok faaliyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu geçirdiğimiz 2 günde 50'ye yakın erişkin ve çocuk hastayı ortopedi hekimlerimizden Prof. Dr. Mehmet Bulut ile birlikte muayene ettik. Muayene sonrasında hastalarımızın sağlık durumunu da Türkiye'ye döndüğümüzde takip edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Taşkent Tıp Akademisi Rektörü Alisher Shadmanov, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ne özel olarak yapılan etkinlikte açılış konuşması gerçekleştirdi. Törende, Prof. Dr. İbrahim Azboy'a fahri doktora unvanı da takdim edildi.