Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden 'sırt ağrısı' uyarıları

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Tramvatoloji Bölümü'nden Prof.Dr. Bekir Yavuz Uçar, "Sırt kaslarımızın güçsüzlüğü en büyük sırt ağrısı kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, güçsüz sırt kasları ağrı ile uyandırıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uçar, sırt ağrısının özellikle masa başı çalışanların iş ve hayat kalitesini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Uçar, sırt kaslarının güçsüzlüğünün en büyük sırt ağrısı kaynağı olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle masa başı çalışanların iş ve hayat kalitesini olumsuz etkiler. Sırt kaslarımızın güçsüzlüğü en büyük sırt ağrısı kaynağıdır. Sırt kaslarımız güçsüz kaldıkça kamburlaşıyoruz, kamburlaştıkça sırt kaslarımızda ufak yırtılmalar oluşuyor, bu kısır döngü devam ettikçe geçmeyen ağrılarımız oluyor. Düzenli sportif aktivitelerini günlük rutinimize eklersek ağrısız bir yaşama kavuşabiliriz."

"Sıkıştırma testi ile sırt kaslarınızın gücünü öğrenin"

Sıkıştırma testi ile sırt kaslarının gücünün öğrenebileceğine dikkati çeken Uçar, şu bilgileri verdi:

"Hastamızın iki kürek kemiği arası tam orta alana bir parmağımı koyuyorum. Sıkıştırın tüm gücünüzle diyorum. Parmağımı sıkıştırıp ezen bir sırt kasına sahip herkes testten başarı ile geçiyor. Ama maalesef bu test başarısı benim hasta popülasyonumda yüzde 10'u geçmiyor. Çoğu güçsüz sırt kaslarına sahip. Parmağımı sıkıştırmaya dursun temas dahi etmiyorlar. O kadar güçsüz kaslara sahipler. Dorsal adele sıkıştırma testi olarak isimlendirebiliriz. Bu çok basit bir tanı koyma testidir."

"Uyandıktan sonra hareket ettikçe ağrı azalır"

Sabah uyanıldığı sırada ağrılı fakat harekete geçildiği anda ağrının azaldığını hatırlatan Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Omurgamız kemik ve aralarındaki disklerden oluşuyor. Diskler dediğimiz yapı basitçe içi sıvı dolu kesecik. Kemikler arasında süspansiyon vazifesi görüyor. Esnekliğimize katkı sağlıyor. Bu diskler sıvı alıp vermekle yani difüzyon ile beslenirler, işlevsel olurlar. Sıvı kazanmaları için hareketli olmalıyız. Hareketten spordan mahrum bir omurga gece yattığında diskler sıvı azlığıyla uykuya geçmiş olur. Sabah kalktığında da sıvı azlığındaki diskler, kemikleri süspansiyon mekanizmasından mahrum bırakınca sürtünme ağrıları, tutulma ağrıları kaçınılmaz oluyor.

Sonuç olarak düzenli ve devamlı sportif aktiviteler ağrısız bir yaşam için vazgeçilmezimiz olmalı. Sırt kaslarımızın güçsüzlüğü en büyük sırt ağrısı kaynağıdır. Nasıl ki boğaz köprüsünün ayakları yok halatları var. Halatlar kuvvetli ise köprü yıkılmaz. Omurgamız köprü ise sırt kaslarımız halatlarımızdır. Kaslarımız gücünü kaybettiği taktirde omurgamız kamburlaşacaktır. Omurga biyomekaniğimiz, dengemiz bozulacak, sırtımız ağrıyacaktır."

Uçar, omurga eğriliğine ilişkin olarak, "Omurga eğriliği yani Skolyoz'da ağrı karakteristik değildir. Sırt ağrısı kemik içi lezyonlar, enfeksiyonlar, kırıklar gibi patolojik durumlarda tehlikelidir. Ama çoğu sırt ağrıları posturaldir. Yani kas güçsüzlüğü kaynaklıdır. Tehlikeli bir ağrı olup olmadığı elbette ki ortopedi ve omurga cerrahi hekimi değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.