Üye Girişi
Haberler

Medipol Bahçelievler'de Kişiye Özel Doğum Üniteleri ile Güçlü Bağlar Kuruluyor

Medipol Bahçelievler'de Kişiye Özel Doğum Üniteleri ile Güçlü Bağlar Kuruluyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nde Doğumhane Ekip Lideri Selen Aslan, Kişiye Özel Doğum Üniteleri'nin anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirdiğini vurguladı. Doğum öncesi, doğum anı ve sonrası süreçlerin aynı odada şahsen takip edilmesi, annenin psikolojik olarak daha iyi hazırlanmasını sağlıyor.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Doğumhane Ekip Lideri Selen Aslan, Kişiye Özel Doğum Üniteleri'nin (LDRP) doğum ve doğum sonrası süreç için oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğum öncesi, doğum anı ve sonrası, anne ve bebeğin birbiriyle olan bağını güçlendirmek için büyük öneme sahip. Özellikle annenin doğum öncesi ve doğum esnasındaki psikolojisi ilerleyen yaşamını da etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, LDRP odalarının doğum öncesi, doğum ve sonrası sürecin gerçekleştiği bir oda olduğunu belirtti.

Aslan "Anne adayımız buraya geldiğinde doğum öncesi bakımları, doğum esnası ve doğum sonrasındaki süreci aynı odada gerçekleşmektedir. Doğum öncesi, doğum anı ve sonrasındaki süreç aynı odada gerçekleştiği için anne ve bebeğin bağı çok daha güçlü olmaktadır. Anne psikolojik olarak doğuma daha iyi hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Odada bulunan yatağın doğum esnasında bir doğum masası haline dönüştüğünü aktaran Aslan, annenin, odaya geldiği andan çıkacağı ana kadar tüm süreci anbean takip ettiklerini, doğum öncesi pilates, yürüyüş ve suyun rahatlatıcı etkisiyle annenin üzerindeki stresi azaltmaya çalıştıklarını anlattı.

Aslan, "Doğum gerçekleştikten sonra bebeği alıp anne ile olan ten tene temasını sağlıyoruz. Ardından bebeğin ve annenin gerekli bakımlarını yapıyoruz. Bebek, doğum süreci ve lohusalık süreci boyunca aynı odada anneden ayrılmamış oluyor. Doğum sonrası enfeksiyon riski de büyük öneme sahip. Anne ve bebeği görmeye gelen ziyaretçileri direkt olarak yanlarına almıyoruz. Oda içerisinde bulunan refakatçi bölümüne alıyoruz. Bu sayede temas ve enfeksiyon riskini en aza indirmiş oluyoruz." açıklamalarında bulundu.

Anne sütünün çok önemli olduğuna dikkati çeken Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bebeğin ilk doğduğu andan itibaren ilerleyen süreçlerdeki en doğal besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur. Bu nedenle anneyi düzenli aralıklarla emzirmeye teşvik ediyoruz. Bununla birlikte emzirmek anne ile bebek bağının güçlenmesini de sağlamaktadır."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi

istanbul

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

İki genç kadını öldüren caninin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title