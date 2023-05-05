Medical Point'te tüp mide ameliyatını yaptıran hasta sağlığına kavuştu

Medical Point Gaziantep Hastanesi, 118 kilogram ağırlığındaki 26 yaşındaki Merve Varli, tüp mide ameliyatı yaklaşık 1 saat sürdü ve birkaç günlük yatış süresinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, 118 kilogram ağırlığındaki 26 yaşındaki Merve Varli, tüp mide ameliyatı yaklaşık 1 saat sürdü ve birkaç günlük yatış süresinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Varli, sağlık problemlerinin ortaya çıkması sebebiyle Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül tarafından detaylı bir şekilde muayene edilip, tetkikleri istenen Varli'ya en uygun tedavi yönteminin tüp mide ameliyatı olduğunu aktarıldı.

Hasta ameliyat öncesi Multi disipliner yaklaşım ile hastanenin Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Psikiyatri Uzmanları ile birlikte Diyetisyen tarafından da değerlendirilerek ameliyata alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, "Merve hanım bize başvurduğunda BMI 44'tü. Bu hastalar için günümüzde artık güvenle ve laparoskopik olarak yapılabilen Bariatrik Cerrahi yöntemleri önermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bariatrik Cerrahide temel kural mide hacmini azaltmak diğer bir ifade ile tüp haline getirmek olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle mideden salınan Ghrelin adı verilen iştah hormonunu azaltmaktır. Bariatrik cerrahi sonrasında hastalarımız hızlı bir kilo verme sürecine girmekte ve bunun sonucu olarak da başlangıç aşamasındaki diyabet, hiperkolesterolemi gibi hastalıklar da tedavi edilmektedir. Hastalarımızı, obezite ameliyatlarını, donanımlı hastanelerdeki uzman ve deneyimli genel cerrahlar tarafından yapılmasına özen göstermeleri konusunda uyarıyoruz."

Merve Varli ise ameliyattan 15 gün sonrasında her hangi bir ağrısının olmadığını yiyeceklerden azar azar tüketerek kilo vermeye başladığını ve değerlerinin normale döndüğünü belirtti.