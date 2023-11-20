Medical Point'te diyabetli çocuklar unutulmadı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, diyabete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hastalıkla mücadele eden çocuklar için özel etkinlik düzenledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, diyabete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hastalıkla mücadele eden çocuklar için özel etkinlik düzenledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi açıklamasına göre, etkinlikte, çocuklara diyabet hastalığı ile ilgili bilgi verildi, sağlıklı beslenme ve egzersiz önerileri sunuldu. Ayrıca, çocuklar için canlı müzik dinletisi, eğlenceli oyunlar ve hediyeler hazırlanarak diyabetik yiyeceklerden oluşan kokteyl gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan çocukların aileleri de diyabetle ilgili bilinçlendirildi. Hastane yetkilileri, diyabetin erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilecek bir hastalık olduğunu ancak ailelerin çocuklarının sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Ailelere, çocuklarının kan şekeri seviyelerini düzenli olarak ölçmeleri, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri ve fiziksel aktiviteyi artırmaları tavsiye edildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin, diyabet hastalığı ile mücadele etmek için toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladığı belirtildi. Hastane, diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik etkinliklerine devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, diyabetin tüm dünyada ve Türkiye'de büyük bir sorun olduğunu belirterek, hastanede tedavi gören diyabetli çocuklar ve aileleri için etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şahin, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü, her yerde çeşitli faaliyetlerle anılmaktadır. Biz de hastanemizde diyabetli olan ve diyabet nedeniyle tedavi gören çocuklarımızı davet ederek farkındalık yaratmak istedik. Bu sebeple böyle bir organizasyon yaptık. Çocuklarımızı ve ailelerini buraya davet ettik ve güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bu özel günün herkesin farkına varması için çaba gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.

"Diyabet bir hastalık değil, bir yaşam tarzı değişikliği"

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Doç. Dr. Murat Doğan da diyabetli çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için neler yapmaları gerektiğini aktardı.

Doğan, diyabetin bir hastalık olmadığını, bir yaşam tarzı değişikliği olduğunu kaydederek, "Diyabetli çocukların egzersiz, insülin ve beslenme konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca düzenli olarak sağlık kontrollerine gitmeleri gerekmektedir. Diyabet, bugün, yarın geçecek bir hastalık olarak düşünülmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diyabetin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ancak bu süreçte çocukların böbrek, göz ve sinir sistemlerinin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Doğan, ailelerin bu konuda kendilerine destek olduğunu ve çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Diyabetli çocuklara yönelik motivasyon etkinliği düzenlediklerini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Özlem Güleçoğlu, sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Güleçoğlu, "Diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak için karbonhidrat sayımı eğitimi vermekteyiz. Böylece istedikleri besinleri uygun miktarlarda tüketebilirler. Diyabet hayat boyu öğrenilmesi ve takip edilmesi gereken bir durumdur. Besin tüketimindeki farklılıklar, hareketsiz yaşam ve genetik yatkınlıklar diyabet riskini artırıyor. Diyabet artışını önlemek için hareketli bir yaşam sürmek ve beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Ailelerin de bu konuda çocuklarına destek olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.