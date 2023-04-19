Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kubba'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Medical Point Hastaneler Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kubba, mübarek ramazan ayının ardından yeni bir bayrama daha ulaşıldığını hatırlattı.

Kubba, bayramın; paylaşmanın, dayanışmanın ve vefanın sembolü olduğunu belirterek, "Bayramlar yüreklerin coşkuyla attığı, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin en samimi biçimde ortaya çıktığı günlerdir. Yaşadığımız deprem felaketi bizlere bir kez daha kardeş olduğumuzu, milletçe kader birliği yaptığımızı hatırlattı. Sevdiklerimizle hep bir arada, sağlıklı, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.