Medical Point, Gaziantep'te hipertansiyon bilinçlendirme standı kurdu

Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından Primemall Gaziantep AVM'de Dünya Hipertansiyon Günü'ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından Primemall Gaziantep AVM'de Dünya Hipertansiyon Günü'ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dünya Hipertansiyon Günü etkinlikleri kapsamında kurulan stantta ziyaretçilerin tansiyon ölçümleri yapıldı, hastalıkla ilgili soruları yanıtlandı.

Hipertansiyonun (yüksek tansiyon) risklerine ilişkin değerlendirmelerin ve hastalıktan korunmak için yapılması gerekenlerin yazılı bulunduğu broşürler ziyaretçilere dağıtılarak, tansiyonu standardın üzerinde olan ziyaretçiler nefroloji, kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanlarına yönlendirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Tıp Doktoru A. Samet Sağlam, hipertansiyonun yılda yaklaşık 10 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını, dünya genelinde ise önde gelen ölüm sebeplerinden biri olmaya devam ettiğini bildirdi.

İdeal kan basıncı ölçümü için kişinin sessiz bir odada 3-5 dakika dinlenmiş olması gerektiğini vurgulayan Sağlam, "En az 30 dakika boyunca sigara ve kahve içmemiş ve egzersiz yapmamış olmak önemli. Doğru tansiyon ölçümü için en uygun manşon seçimi yapılarak, kolun orta bölümünün kalp düzeyinde olmasına özen gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

"Hipertansiyon kontrol altına alınabilir"

Dr. Samet Sağlam, Türkiye'de her üç erişkinden birisinin hipertansiyon hastası olduğunu, bunların yaklaşık yüzde 45'inin hastalığının farkında olmadığını belirterek, hipertansiyonun "primer" ve "sekonder" olarak ikiye ayrıldığını anlattı.

Bu iki hastalık türüne ilişkin bilgi veren Sağlam, "Hipertansiyon hastalarının yüzde 1-2'sinde hipertansif kriz görülür. Bu nedenle, hipertansiyona eşlik eden ve acil yaklaşım gerektiren göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, kladikasyo, periferik ödem, baş ağrısı, bulanık görme, bilinç değişikliği, idrar çıkışında azalma, hematüri, baş dönmesi açısından hasta dikkatli değerlendirilmelidir." açıklamasında bulundu.

Sağlam, hipertansiyon tanısı bulunanların düzenli ilaç kullanımı ve düzenli kontrol muayeneleri sayesinde hastalığı kontrol altına alabileceklerini bildirdi.