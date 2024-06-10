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Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Obezite Ameliyatıyla Sağlık Sorunlarına Son

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Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde gerçekleştirilen Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatıyla obeziteye bağlı sağlık sorunları yaşayan bir hasta sağlığına kavuştu. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, hastanenin insanların yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlıkta üstün tedavi için çalıştığını belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde gerçekleştirilen Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatıyla obeziteye bağlı sağlık sorunları yaşayan bir hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, "Hastanemiz, teknoloji ve multidisipliner anlayış sistemiyle insanların yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlıkta üstün tedavi için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. M. Tahir Özer de hastanın kendilerine başvurduğunda 135 kilogram ağırlığında olduğunu ve vücut kitle indeksinin 45.5 olarak hesaplandığını belirtti.

Özer, hastanın uzun süredir defalarca rejim ve sporla kilo vermeye çalışmasına rağmen başarılı olamadığını aktararak, "Ayrıca, kiloya bağlı diz ve bel ağrılarına ek olarak, şeker ve hipertansiyon problemleri de gelişmişti. Öyküsünde yaklaşık 15 yıl önce reflü nedeniyle mide fıtığı ve reflü ameliyatı geçirdiği de belirtilmişti. Bu durum, yapacağımız obezite ameliyatının zorluk derecesini ayrıca artıran bir faktördü." ifadelerini kullandı.

Genel cerrahi ekibinin, ameliyat öncesinde toplandığını ve hastanın operasyona uygun olduğuna multidisipliner bir şekilde karar verildiğinde, ameliyat hazırlıklarına başlandığını anlatan Özer, hasta için planlanan ameliyatın tüp mide ameliyatı olduğunu hatırlattı.

"Laparoskopik tüp mide ameliyatını gerçekleştirerek mide fıtığını da yeniden onardık"

Özer, öncelikle, hastanın önceki ameliyatına bağlı karın içi yapışıklıkları açarak ameliyat sahasına ulaşıldığını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Ardından, reflü için yapılan Nissen Fundoplikasyonunu açarak mideyi serbestleştirdik ve tüp mide için hazırlık yaptık. Ameliyat için hazır hale gelen süreçte, Laparoskopik tüp mide ameliyatını gerçekleştirerek mide fıtığını da yeniden onardık. Ameliyat sonrasında hastamız sekiz saat sonra ayağa kalkıp mobilize oldu, ertesi sabah sıvı gıda alımına başladı ve üçüncü gün şifa ile mutlu bir şekilde taburcu oldu. Kontrollerinde herhangi bir sıkıntı gelişmeyen hasta, ilk haftanın sonunda 9 kilogram verdi. Hastanın yeni doğacak bebeğini daha sağlıklı bir şekilde kucaklamaya hazır şekilde mutluluk içindeydi, biz ise teknoloji ve hastanenin imkanlarını kullanarak gerçekleştirdiğimiz laparoskopik cerrahinin sonuçlarından memnun ve huzurluyduk. Başlangıçta olan hasta-doktor ilişkisinin yerini ise kıtalar arası sürecek sıcak bir dostluk almıştı."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekber Şahin Gaziantep Ameliyat Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

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