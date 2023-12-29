MediaMarkt'ın bağlı olduğu CECONOMY AG, 2022/23 mali yılında satışlarını artırdı

MediaMarkt'ın bağlı olduğu CECONOMY AG, 2022/23 mali yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine oranla daha yüksek bir satış performansı sergileyerek yüzde 2,4'lük bir artış elde etti. Bu başarıyla birlikte, holding bünyesindeki finansal yılı toplam satışları önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 artarak 22,2 milyar euroya ulaştı. 240 milyon euro FAVÖK açıklayan grup, geçtiğimiz mali yıla göre yüzde 15,4 gelişim sağladı.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışverişin keyfini sunan MediaMarkt'ın bağlı olduğu CECONOMY, 2022/23 mali yılının son çeyrek raporunu açıkladı. Rapora göre MediaMarktSaturn Grubu, 2022/23 yılının dördüncü çeyreğinde kur etkilerinden ve portföy değişikliklerinden arındırılmış satışlarını çok güçlü bir satış hacmi yakaladığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırdı. Böylece, yıl boyu toplam satışlar önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 artarak 22,2 milyar euroya yükseldi. Mağazacılık konusunda Türkiye başta olmak üzere belirli ülkelerde genişlemesini sürdüren grubun, söz konusu yeni mağaza açılışlarından arındırılmış büyüme oranı ise yüzde 4,3 oldu. 2021/22 mali yılında 208 milyon Euro olan FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç), bu yıl kayda değer bir artış göstererek yaklaşık 240 milyon Euro'ya çıktı. Bu yükseliş, temel olarak maliyet disiplini ve tutarlı marj yönetiminin yanı sıra mağazacılık kanalındaki güçlü performanstan kaynaklandı.

"Kilit stratejik alanların tümünde kayda değer gelişmeler kaydettik"

CECONOMY AG CEO'su Dr. Karsten Wildberger, rapordan elde edilen sonuçlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "2022/23 yılındaki güçlü performansımızın da ortaya koyduğu üzere, geride kalan mali yılda önemli ilerlemeler kaydettik. Kilit stratejik alanların tümünde kayda değer gelişmeler gerçekleştirdik. Bunların arasında teknoloji, tedarik zinciri ve mağaza dönüşümü de var. Bu yıl için yalnızca yıllık bazda güçlü bir satış büyümesi sağlamakla kalmadık, aynı zamanda Sermaye Piyasaları Günü'nde verdiğimiz orta vadeli taahhütlere uygun olarak ilk düzeltilmiş FAVÖK'te de yıllık bazda çok güçlü bir artış kaydettik. Disiplinli maliyet ve marj yönetimimizin yanı sıra hizmet büyümemiz hem karlılığımızı hem de dayanıklılığımızı güçlendirdi. Piyasadaki belirsiz ortama hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için, işimizi daha çevik ve uyarlanabilir olacak şekilde dönüştürdük."

Müşteri memnuniyetinde Net Tavsiye Skoru 3 puan artarak 53'e yükseldi

Yapılan açıklamaya göre, bu olumlu gelişmeler, gurubun gelecek beklentilerini de olumlu etkiledi. Müşteri memnuniyeti konusunda da oldukça önemli gelişmeler kaydeden şirketin Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score), 53'e ulaştı. Bu, CECONOMY ve MediaMarktSaturn'un müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak kaydedilen önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Grubun başarıları ve vizyonu, kendini Avrupa'nın lider tüketici elektroniği firmalarından biri olarak daha da sağlamlaştırdığını ve büyümesini müşteri memnuniyetini merkeze alarak sürdürmeyi amaçladığını ortaya koyuyor.

Doğu Avrupa bölgesi büyümeye devam etti

Doğu Avrupa bölgesi, en temelde Türkiye'deki güçlü talep artışı, markanın doğru pazar konumlaması ve hızlı biçimde yapılan yeni mağaza açılışlarının da etkisiyle yüzde 65 büyüme gösterdi. Türkiye'deki pazar payı gelişiminin yanında, grubun görece daha az satış büyümesi gösteren ülke/bölgelerinden Almanya, Avusturya ve Benelux (Belçika-Hollanda-Luxemburg) için de pazar payı kazanımları gerçekleşti.

Artan ziyaretçi hacmi

Özellikle mağazacılık tarafındaki ziyaretçi sayılarında ciddi artışlar görüldü. Mağazalardan yapılan satış tutarında yüzde 6,6'lık bir artış görüldü. Öte yandan online satışların tüm satışlar içindeki payı ise yüzde 22.8'e geldi.

Mağaza formatlarındaki dönüşüm ve artan üretkenlik

Doğru yerde doğru formatla mağazacılık prensibi ile grupta mağaza formatları çeşitlenmeye devam ediyor. Ürün ve servis tekliflerinin çeşitliliğini odağına koyan ana mağaza formatlarının yanı sıra, deneyim merkezleri olarak konumlanan "Lighthouse" formatındaki büyük mağazalar veya bölgesel ihtiyaçları giderecek dijital raf uygulamasını da devreye alan Xpress mağazacılık konseptleri de bu mali yılda gelişmeye devam etti. Lighthouse formatındaki deneyim merkezlerinin toplamdaki sayısını artırmak isteyen grup, İstanbul'da Ekim 2023'te açtığı TechArena isimli deneyim merkezinden sonra, 2024'te de Hamburg'da yeni bir deneyim konseptini içeren bir mağaza açmayı planlıyor.

Kendi markaları gelişiyor

MediaMarktSaturn Grubu'nun kendi üretimi olan markalarının tüm satışlar içindeki payı yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Ürün yelpazesini geliştirmek amacıyla şirket yakın zamanda DACH bölgesi için 2 Michelin yıldızlı Alman şef Tim Raue ile birlikte geliştirilen ve KOENIC markasının değerini daha da artıracak yeni bir ürün serisini piyasaya sürdü. Peaq ve Koenic markalarının başı çektiği bu grupta, tüketicinin ihtiyacını doğru fiyatlama ile karşılayacak ürün yelpazesini geliştirerek, 2025/26 mali yılında bu markaların toplam satış içindeki payının yüzde 5'e çıkarılması hedefleniyor.

Uzun vadeli faydalar sağlayan sıkı maliyet yönetimi ve portföy optimizasyonu

Grup katı maliyet disiplinini sürdürüyor. Şirket, müşteri odaklı bir hizmet platformuna dönüşümü amaçlıyor ve gerekli yerde sürekli geliştirmeler yapıyor. Grup, İsveç ve Portekiz'deki operasyonlarının satışını gerçekleştirerek "öncülük et ya da ayrıl" stratejisini sistematik biçimde uygulamaya devam ediyor. Kar marjları, daha da iyi bir noktaya getirildi. CFO Dr Kai-Ulrich Deissner'in konuyla ilgili açıklaması ise şöyle: "Karlılıktaki keskin artış aynı zamanda büyümeye ve değer artırmaya olan tutarlı odaklanmamızın da bir ifadesidir. Satış büyümemiz, FVÖK'te rehberlik doğrultusunda yüzde 17'lik artış, iyileşen brüt ve FAVÖK marjı ve 200 milyon euronun üzerinde serbest nakit akışı değerleri; bunlar devam edeceğimiz dönüşümümüzün ilk somut sonuçlarıdır."

Geleceğe bakış: Kur ve portföy değişikliği etkilerine göre satışlarda hafif ve FAVÖK'te ise belirgin artış

Şirket, kur ve portföy değişikliği etkilerine göre toplam satışlarda bir kez daha hafif bir artış ve FAVÖK'te ise belirgin bir artış bekliyor. Tüm segmentler satış büyümesine katkıda bulunacağı, FAVÖK'teki belirgin artışın ise özellikle DACH ve Batı/Güney Avrupa ülkelerinden geleceği beklenmektedir. - İSTANBUL