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MediaMarkt'tan klima alacaklara ipuçları

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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MediaMarkt'tan klima alacaklara ipuçları

MediaMarkt, yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla klima almayı düşünenler için ideal klima seçiminde dikkat edilmesi gereken ipuçlarını paylaştı.

MediaMarkt, yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla klima almayı düşünenler için ideal klima seçiminde dikkat edilmesi gereken ipuçlarını paylaştı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, klima satın alırken odanın büyüklüğüne, güney ya da kuzey cephesine bakıp bakmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Klimalar genellikle duvar tipi, salon tipi ve mobil klima olarak üçe ayrılırken, kullanılacak alanın uygunluğuna ve ihtiyaca göre seçim yapmak önem arz ediyor. Gerek soğutma gerekse ısıtma açısından en çok duvar tipi klimalar tercih edilirken, kimi yerlerde dış ünite kullanılamadığı için mobil klima tercih ediliyor. Salon tipi klimalar ise yüksek kapasitesi ve elektrik bağlantıları nedeniyle çoğunlukla iş yerleri, fabrikalar, hastaneler ve ibadethaneler gibi yerlerde kullanılıyor.

Klimanın sahip olduğu enerji tasarrufu sınıfı ve modlara dikkat edilmesi gerekiyor. Klimalar en tasarruflulara göre A+++, A++, A+ ve A olarak 4 enerji sınıfına ayrılıyor.

Ürünün bulunacağı odaya göre yüksek ya da düşük BTU seçimi enerji tüketimini etkileyen noktaların başında geliyor. Eğer ihtiyacın üzerinde BTU seçildiyse ortam beklenenden fazla soğuyup ısınırken ihtiyacın altında seçilen bir BTU istenilen soğuma ya da ısınmayı sağlayamayabiliyor.

Yaygın servis ağına dikkat

Klimanın garanti süresi merak edilen konular arasında yer alırken, MediaMarkt'taki klimaların 2-5 yıl arasında garantileri bulunuyor. Markaların servis ağı bulundurması yasal zorunluluk olmakla birlikte yaygın servis ağına sahip markaların tercih edilmesi, sezonda montaj hizmetinin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.

Satın alımdan sonra kurulum ve montaj da önem arz ederken, MediaMarkt bünyesinde satılan klimalar için ücretsiz kurulum ve montaj hizmeti sunuluyor. Klima temizliğinin yetkili servise yaptırılmasının en doğru yöntem olduğu belirtiliyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

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