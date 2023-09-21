MediaMarkt'tan Ankastre Seti Kampanyası

MediaMarkt, 25 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanyasıyla ankastre seti alışverişi yapan tüketicilere avantajlı fiyat ve cazip ödeme koşulları sunuyor.

MediaMarkt, 25 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanyası kapsamında, ankastre seti alışverişi yapan tüketicilere avantajlı fiyat ve cazip ödeme koşulları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, başlattığı kampanya kapsamında her evin ihtiyacı ankastre setlerinde avantajlı fiyat ve cazip ödeme koşulları sağlıyor.

Bosch HBF514BB1T fırın, pOP6C60100 ocak, DWK065G60T davlumbaz seti 17 bin 297 TL'den, Bosch HBF010BR1T fırın, PBP6C5B820 ocak, DWP64CC50T davlumbaz seti 12 bin 797 TL'den, Altus ALA 322 W fırın, Altus ALA 189 DW ankastre ocak, ALTUS ALA 570 W davlumbaz seti 14 bin 297 TL'den satışa sunulacak.

MediaMarkt'ın kampanyası; Türkiye genelindeki 95 mağazasında, mediamarkt.com.tr adresinde ve mobil uygulamasında 25 Eylül'e kadar geçerli olacak.