MediaMarkt CLUB Üyelerine Özel Kampanya Başlattı

MediaMarkt, 24 Ağustos'a kadar sürdüreceği kampanya ile CLUB üyelerine özel seçili ürünlerde geçerli 2 bin 500 TL'ye varan indirim sunuyor.

MediaMarkt, 24 Ağustos'a kadar sürdüreceği kampanya ile CLUB üyelerine özel seçili ürünlerde geçerli 2 bin 500 TL'ye varan indirim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, çeşitli avantaj ve hizmetler sunduğu sadakat programı CLUB üyelerine özel kampanya başlattı. 24 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya kapsamında birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı sepetlerde tüketicilere 2 bin 500 TL'ye varan indirimler sunulacak.

MediaMarkt'ın CLUB üyelerine özel uygulayacağı kampanyada, 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL, 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL, 20 bin TL ve üzeri alışverişlerde 1500 TL ve 35 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 2 bin 500 TL indirim sağlanacak.

Kampanya, MediaMarkt mağazalarından, mobil uygulamasından ve mediamarkt.com.tr'den 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerli olacak.