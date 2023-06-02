MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ederek Alanya'da 2 bin 150 metrekarelik yeni bir mağaza açtı. Mağazada 47 kişi istihdam edilecek ve çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel kampanyalar düzenlenecek.

MediaMarkt, Alanya'da 2 bin 150 metrekarelik mağaza açtı.

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. 230 bin metrekareden fazla mağaza alanına sahip olan MediaMarkt, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Türkiye'deki 92'nci mağazasını Alanya'da Eğriköprü Caddesi üzerinde açan MediaMarkt, açtığı mağazada 26'sı kadın, 21'i erkek çalışan olmak üzere toplam 47 kişiyi istihdam edecek.

MediaMarkt, on binlerce ürünün yer aldığı Alanya'daki ilk mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel kampanya da gerçekleştirdi. Mağazayı ziyaret eden teknolojiseverler açılışa ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, tüketicilerin MediaMarkt mağazalarına duydukları ilgiden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Açtıkları her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyoruz. Elektronik perakendenin deneyim şampiyonu olma yolunda amacımız alışveriş, kullanım, çalışan, sosyal ve çevresel etki deneyimi alanlarının tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak. Alanya'daki yeni mağazamızda da teknolojiseverlerle buluştuğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz."