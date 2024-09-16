Medella Kozmetik, İhracata Yönelik Hedeflerini Belirledi

KOZMETİK alanında faaliyet gösteren Medella markasının kurucusu Elif Muştu, sektöre ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. İhracata ve istihdama dikkat çeken Muştu, ilk ihracatlarının Azerbaycan'a olduğunu söyledi. Listelerine Orta Doğu ve Avrupa'dan ülkeleri de eklemeye çalışan Muştu, "Markamızın buradaki en önemli amacı aynı kalitedeki ürünleri tüketiciye daha uygun fiyatlarla sunabilmek" dedi.

Firma hgakkında bilgi veren Medella Kurucusu Elif Muştu, "Firma ilk ihracatını renkli güneş koruyucu olan BB ile gerçekleştirdi ve Azerbaycan' a bin adet ürün göndererek ilk yurtdışı tecrübesini de gerçekleştirmiş oldu. 2 milyonluk ilk yatırım ile başlayan süreç, ihracat ile birlikte 4 milyonluk ilk kazanca dönüştü. Firmanın sıradaki hedefi ise Avrupa ve Arap ülkelerine açılmak. Sıfırdan başlayan işletme şu anda 50 milyonluk bir sermayeye dönüştü. Üretim kapasitesi ile ilgili bir sıkıntı yok, aylık 10 bin ila 70 bin adet ürün üretebiliyor" diye konuştu.

Kozmetik alanına 2014 yılında giriş yaptığını aktaran ve çeşitli eğitimleri tamamladığını aktaran Muştu, "Sektöre adım attığım andan beri birçok marka ile çalışma fırsatı buldum. Bu da bana farklı ürünleri deneyimleme imkanım oldu. Buralarda edindiğim bilgi ve tecrübe ile dermokozmetik markası olan Medella'yı kurdum" dedi.

'İLK ADIMIMIZI DİJİTAL ORTAMDA ATMAK İSTEDİK'

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kozmetik Sektör Raporu'na dikkat çeken Muştu, "Verilere göre kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama olarak yüzde 10 civarında büyümekte. Bu verilerde doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payı ise yüzde 5 civarında. Biz de Medella ile ilk olarak bu pazarın içinde yer almak ve pazardaki verilerin yukarı yönlü seyrine destek olmak. Teknolojik, sosyolojik ve ekonomik gelişmeler insanları internet üzerinden alışveriş yapmaya itiyor, bu nedenle Medella ile ilk adımımızı dijital ortamda atmak istedik" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ ÜRÜNÜ UYGUN FİYATLARLA SUNABİLMEK'

Yerli üretimin önemine dikkat çeken ve birçok meslek grubunun bu yönde adımlar attığını ifade eden Muştu kozmetik alanında ise hammadde sıkıntısına vurgu yaptı. Dünya genelinde hammadde sıkıntısı olduğunu aktaran Muştu, "Yurt dışından alınan tüm ürünler Türkiye piyasasına giriş yapana kadar maddi artış yaşıyor. Vergi, nakliye gibi kalemler nedeniyle maliyetinin çok üzerinde fiyatlandırmalar görülmekte. Markamızın buradaki en önemli amacı aynı kalitedeki ürünleri tüketiciye daha uygun fiyatlarla sunabilmek" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ İHRACAT LİSTEMİZE ORTA DOĞU VE AVRUPA'DAN ÜLKELERİ EKLEMEK'

Kozmetik alanına 2014 yılında giriş yaptığını aktaran ve çeşitli eğitimleri tamamladığını aktaran Medella Kurucusu Elif Muştu, "İlk ihracatımızı Azerbaycan'a yaptık. Hedefimiz ihracat listemize Orta Doğu ve Avrupa'dan birçok ülkeyi eklemek. Bu alandaki ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın tamamını şimdilik çekirdek kadromuz ile yürütüyoruz. Bünyemizde 10'a yakın çalışma arkadaşımız bulunuyor. Yakın gelecekte bu sayıyı hızlar artırarak ekonomiye de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Beraberimizdeki arkadaşlarımızla bilimin ve doğanın gücüne ve insanların ihtiyaçlarına önem vererek her zaman daha iyisini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.