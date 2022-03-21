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MEDAŞ, genç yetenekleri seçiyor

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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MEDAŞ, genç yetenekleri seçiyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), genç mühendisleri, üniversite son sınıfta 'TalenTern' programı kapsamında 6 ay boyunca belirli eğitimden geçtikten sonra başarılı olanları kurumda istihdam ediyor.

MERAM, KONYA (DHA) - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ),  genç mühendisleri,  üniversite son sınıfta 'TalenTern'  programı kapsamında 6 ay boyunca belirli eğitimden geçtikten sonra başarılı olanları kurumda istihdam ediyor.

MEDAŞ, Konya'da bulunan üniversitelerin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencileri mezun olduktan sonra iş imkanı sağlıyor. Bunun içinde son sınıf öğrencileri, kuruma başvurduktan sonra mülakata alınıyor. Bu kapsamda mülakatı geçen 10 genç mühendis adayı,  koçluk programı desteğiyle haftanın 2 günü yarı zamanlı olarak eğitime alındı. 6 ay süren eğitim kapsamında proje de hazırlayacak olan adaylar, başarılı bulundukları takdirde mezun olduktan sonra kurumda istihdam edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Üniversite, İstihdam, Meram, Ekonomi, Haberler

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