MDTO Başkanı Lokmanoğlu: 'Deprem sonrası organize çalıştık'

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile (TOBB) organize çalıştıklarını belirterek, "Depremlerin ardından odamız, TOBB'un öncülüğünde Silifke, Erdemli, Tarsus ve Anamur Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte hızla harekete geçerek depremzedeler için seferber olmuştur" dedi.

2018 yılında yapılan son seçimlerde, yaklaşık elli yıl sonra Mersin'den TOBB Yönetim Kuruluna giren MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin'de faaliyet gösteren oda ve borsaların gerek kendi girişimleri gerekse periyodik aralıklarla düzenlenen Mersin İli Oda Borsaları Müşterek Toplantılarında dile getirilen sorun ve beklentileri Ankara'ya taşıyarak, sorunlarına TOBB nezdinde çözüm aranmasında önemli bir görev üstlendiklerini dile getirdi.

"Eğitim ve sosyal projelere önem verildi"

İş dünyasının çatı örgütü olan TOBB'un önceliğini, Türkiye geneline yaydığı eğitim ve sosyal sorumluluk yatırımlarına verdiğini söyleyen Lokmanoğlu, "Eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören TOBB, '81 ile 81 okul' adlı büyük bir projeyi hayata geçirmiş, bu doğrultuda Mersin'e de donanımlı iki okul kazandırmıştır. Söz konusu proje çerçevesinde Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir ilkokul, Tarsus ilçesinde ise 24 derslikli bir lise inşa edilmiştir. Mesleki eğitim ile reel sektörü entegre etmek amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve İş Birliği Protokolü çerçevesinde ise pilot okul seçilen okullarda, mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması, eğitim içeriklerinin yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenmesi, öğrencilere staj ve burs imkanı sağlanması, atölye ve laboratuvarların iyileştirilmesi ve bu okulların oda ve borsalar tarafından desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu projenin somut çıktıları, Mersin'de faaliyet gösteren MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üzerinden gözlemlenebilmektedir. Zira, halihazırda MDTO tarafından zaten desteklenmekte olan lise, protokol çerçevesinde pilot okul olarak belirlendikten sonra, yapılan bir dizi iyileştirmenin ardından bakanlıkça yapılan kalite denetiminde bin 81 farklı kriter üzerinden değerlendirilerek 100 tam puan almayı başaran Türkiye'deki tek lise olmuştur" ifadelerini kullandı.

"TOBB ile organize çalıştık"

Lokmanoğlu, 6 Şubat 2023'te 11 ilde meydana gelen büyük deprem felaketinde de TOBB'la organize çalıştıklarını ifade ederek, "Depremlerin ardından odamız, TOBB'un öncülüğünde Silifke, Erdemli, Tarsus ve Anamur Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte hızla harekete geçerek depremzedeler için seferber olmuştur. Odamız, Silifke ve Erdemli TSO iş birliğinde, ısıtıcı ve battaniye içeren yardım kolilerini ilk gün Hatay-Kırıkhan'a gönderilmiştir. MDTO ve Anamur TSO'nun yardım kamyonları ise 7 Şubat akşamı yola çıkmıştır. Tarsus Ticaret Borsası ile MDTO üyelerinin de destek verdiği, içerisinde battaniye, jeneratör, fener, çorap ve bebek bezi, su ve kuru gıda gibi malzemelerin bulunduğu yardım kolileri İskenderun'a gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

"Kadın ve genç girişimcilere önem verildi"

TOBB tarafından 81 ilin tamamında, bulundukları illerde faaliyet gösteren kadın ve genç girişimciler kurulları oluşturulduğuna dikkat çeken Lokmanoğlu, "Buna göre Mersin'de de faaliyete geçen Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları da kentte girişimciliği teşvik etmek, kadınları ve gençleri işgücüne kazandırmak, iş kuran girişimcilere mentorluk yapmak, eğitim programları düzenlemek gibi faaliyetler yürütmektedir. Kadın Girişimciler Kurulunun Mersin'in toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir" diye konuştu. - MERSİN