MDC Savunma Sanayi Ticaret AŞ, Ürünlerini Endonezya'ya İhraç Etmek İstiyor

MDC Savunma Sanayi Ticaret AŞ, yerli olarak geliştirdiği ürünlerini ABD ve Romanya pazarından sonra Endonezya'ya da ihraç etmek istiyor. Şirket yetkilileri, IDEF'23 fuarında hedef pazarlarına ilişkin görüşmeler ve anlaşmalar yaptı. MDC Savunma Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlter Madencan, Türkiye'deki savunma sanayindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

ERHAN CİHAN ÜNAL/UĞUR ASLANHAN - MDC Savunma Sanayi Ticaret AŞ yerli olarak geliştirdiği ürünleri ABD ve Romanya pazarından sonra Endonezya'ya da ihraç etmek istiyor.

MDC Savunma yetkilileri, bu yıl ilk kez katıldıkları 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) hedef pazarlarına ilişkin birçok görüşme ve anlaşma yaptı.

MDC Savunma Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlter Madencan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de bu tür organizasyonların yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Organizasyonun bir parçası oldukları için gururlu olduklarını ifade eden Madencan, Türkiye'de savunma sanayindeki gelişmelerin içinde olduklarını, fuar dolayısıyla da gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Madencan Çelik Profil firmasıyla 13 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini ve 30 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Madencan, yaklaşık 2 yıl önce de MDC Savunma Sanayi AŞ'yi kurdukları bilgisini verdi.

MDC Savunma olarak kendi ürünlerini yerli olarak geliştirdiklerini ifade eden Madencan, "Şu anda 2 av tüfeğimiz, tabancamız, makineli tabancamız ve 5.56 piyade tüfeğimiz var. 7.62 mm piyade tüfeğimizin de AR-GE'si devam ediyor." dedi.

Madencan, ürettikleri silahların satışı için ABD'de de firma kurduklarını, bu firmanın faaliyet ve izin süreçlerinin de tamamlandığını kaydetti. Madencan, ABD'de bu ay itibarıyla raflarda MDC Savunma'nın ürünlerinin satılmaya başlanacağını söyledi.

Son 2 aydır Romanya pazarında olduklarını bildiren Madencan, "Romanya'da ortak girişimlerimiz var. Orada yoğun bir ilgi var ürünlerimize ve orada devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Endonezya pazarına giriş yapmayı istiyoruz

Madencan, IDEF'te yapacakları görüşmelerle Endonezya pazarına giriş yapmayı umduklarını belirterek, "Orada devam eden ilişkilerimiz vardı. Bugün hem fahri konsolosu hem de askeri kanattan bazı misafirleri ağırlayıp görüşmelerimizin bir safhasını daha geçmiş olacağız." dedi.

Şu anda aralarında Gürcistan, Pakistan, Romanya, ABD'nin de bulunduğu 10 ülke ile sipariş anlaşmalarının olduğu ve bu ülkelere numune yolladıkları bilgisini veren Madencan, izin süreçlerinin ardından teslimatlarının başlayacağını söyledi.

Madencan, yıl sonu itibarıyla 9 milimetre tabanca, 9 milimetre makinalı tabanca ve 5.56 piyade tüfeğinde 5 bin adetlik teslimat hedeflerinin olduğunu bildirdi.

IDEF kapsamında yapacakları görüşme ile NATO onaylı sistem içerisine ilk teslimat anlaşmasını yapmış olacaklarını da bildiren Madencan, "Sadece Avrupa ve Amerika'da değil Uzak Doğu'da, özellikle Türkiye açısından da dost olarak görünen ülkelerde aktif olarak çalışmak istiyoruz." dedi.

Madencan, Endonezya, Malezya ve Filipinler'de daha aktif olmak istediklerini sözlerine ekledi.