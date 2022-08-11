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McDonald's Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açmayı planlıyor

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McDonald's Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açmayı planlıyor

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın saldırısından sonra Ukrayna'da kapattığı bazı restoranlarını yeniden açmayı planladığını duyurdu.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın saldırısından sonra Ukrayna'da kapattığı bazı restoranlarını yeniden açmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Ukrayna'daki insanların desteklenmesinin bir numaralı öncelikleri olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Ukraynalı yetkililer, tedarikçiler ve güvenlik uzmanlarıyla kapsamlı istişare ve görüşmelerin ardından, çalışanlarımızın işe dönme talebini dikkate alarak, diğer işletmelerin güvenli bir şekilde yeniden açıldığı Kiev ve batı Ukrayna'da bazı restoranları yeniden açmak için aşamalı bir plan uygulamaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Belirli bir tarihin verilmediği açıklamada, gelecek birkaç ay içinde ürünlerin restoranlara ulaştırılması, fiziki ortamın müşterilere hizmete hazır hale getirilmesi, restoran çalışanlarının tekrar sahaya dönmesi ve çalışanlar ile müşterilerin güvenliğinin sağlanması için tedarikçilerle çalışılmaya başlanılacağı kaydedildi.

McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından mart ayında Ukrayna ve Rusya'daki tüm restoranlarını kapatma kararı almıştı.

Şirket, mayısta da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Rusya pazarından çıkacağını duyurmuştu.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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