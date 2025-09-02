McDonald's Türkiye, Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri Listesinde

McDonald's Türkiye, Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri Listesinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

McDonald's Türkiye, Great Place To Work Türkiye tarafından açıklanan 2025 Best Workplaces in Retail listesine dahil oldu. Şirket, çalışan memnuniyeti ve kadın istihdamı konusunda dikkat çekici başarılar elde etti.

McDonald's Türkiye, çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü alanında belirlenen 2025 Best Workplaces in Retail listesinde yer aldı.

McDonald's Türkiye, Great Place To Work Türkiye tarafından açıklanan 2025 Best Workplaces in Retail - "Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri" listesine girdi. GPTW verilerine göre, listede yer alan şirketlerde çalışanların yüzde 72'si kurumlarını "harika bir iş yeri" olarak tanımlıyor. Bu oran, standart şirketlere kıyasla yüzde 22 daha yüksek bir çalışan deneyimi anlamına geliyor. Şirket, yakın zamanda Great Place to Work sertifikasını da alarak çalışan mutluluğu ve güven kültüründe uluslararası standartları karşıladığını belgelemişti.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin çalışan odaklı yaklaşımı, kadın istihdamındaki performansıyla da dikkat çekiyor. TEPAV verilerine göre, yiyecek-içecek sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 38,6 iken, McDonald's Türkiye'de bu oran 2024 itibarıyla yüzde 48,9. Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 19,6 seviyesindeyken, şirkette yüzde 40,3'e ulaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor

TOKİ'den çok sayıda ilde sudan ucuza satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.