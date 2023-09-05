McDonald's Türkiye, Ankara Etlik'te yeni bir restoran açarak geleceğin restoran deneyimini sunmaya devam ediyor. Yeni restoranda dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş imkanı, masaya servis hizmeti, paket servis ve yeni McCafé tatları bulunuyor.

Geleceğin restoran deneyimini Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam eden McDonald's Türkiye, Ankara Etlik'te yeni restoran açtı. Dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş imkanı, masaya servis hizmeti, paket servis ve yepyeni McCafé tatlarının bulunduğu restoran lezzet severleri ikonik McDonald's lezzetleriyle buluşturmaya hazır. Açılışta konuşan McDonald's Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, "Yeni konseptimiz ve geleceğin restoran deneyimini Ankaralılar'la bir kez daha bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Dünyanın en değerli 5. markası McDonald's, Türkiye'deki restoran sayısını artırmaya devam ediyor. Ürün içeriklerinin % 98'ini yerel üreticilerden tedarik ederek Türkiye ekonomisine katkı sunan McDonald's, 2023 yılında 7500'e yaklaşan çalışan sayısıyla istihdama olan katkılarını da sürdürüyor. Son olarak McDonald's Türkiye'nin yeni restoran konseptiyle açılan Ankara-Etlik şubesinde, geleceğin restoran deneyimi misafirlerin hizmetine sunuluyor. Yenilikçi dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş imkanı ve masaya servis hizmetinin yanı sıra paket servis hizmeti de Ankaralıları McDonald's lezzetleri ile buluşturacak.

Açılış kurdelesini kesen McDonald's Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, "Yeni konseptimiz ve geleceğin restoran deneyimini Ankaralılar'la bir kez daha bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. McDonald's Türkiye olarak yeni konseptimizi ve ikonik lezzetlerimizi Türkiye'nin her noktasına taşımaya devam edeceğiz" dedi.

(ADVERTORİAL YAYIN)