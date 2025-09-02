McDonald's Türkiye, 2025 En İyi İşverenler Listesinde

McDonald's Türkiye, 2025 En İyi İşverenler Listesinde
Haberler
McDonald's Türkiye, Great Place To Work® Türkiye tarafından açıklanan 2025 Best Workplaces in Retail™ listesine girdi. Çalışanların yüzde 72'si burayı 'harika bir iş yeri' olarak tanımlıyor. Ayrıca, kadın istihdamında sektör ortalamasını aşıyor.

MCDONALD's Türkiye, çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü alanında belirlenen 2025 Best Workplaces in Retail™ listesinde yer aldığını duyurdu.

McDonald's Türkiye, Great Place To Work® Türkiye tarafından açıklanan 2025 Best Workplaces in Retail™ - 'Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri' listesine girdiğini aktardı. GPTW verilerine göre, listede yer alan şirketlerde çalışanların yüzde 72'si kurumlarını 'harika bir iş yeri' olarak tanımlıyor. Bu oran, standart şirketlere kıyasla yüzde 22 daha yüksek bir çalışan deneyimi anlamına geliyor.

Şirket, yakın zamanda Great Place to Work® sertifikasını da alarak çalışan mutluluğu ve güven kültüründe uluslararası standartları karşıladığını belgelemişti.

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINDA SEKTÖR ORTALAMASINI AŞAN BAŞARI

McDonald's Türkiye'nin çalışan odaklı yaklaşımı, kadın istihdamındaki performansıyla da dikkat çekiyor. TEPAV verilerine göre, yiyecek-içecek sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 38,6 iken, McDonald's Türkiye'de bu oran 2024 itibarıyla yüzde 48,9. Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 19,6 seviyesindeyken, McDonald's Türkiye'de yüzde 40,3'e ulaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
