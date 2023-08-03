McDonald's, 'BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka' listesinde ilk 5'te yer aldı

Dünyanın en güvenilir marka değerlendirme organizasyonlarından olan 'BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka' listesinde McDonald's, en değerli ilk 5 marka arasında yer aldı. McDonald's'ın marka değeri bu sene 191 milyar dolar olarak açıklandı.

Dünyanın en güvenilir marka değerlendirme organizasyonlarından olan 'BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka' listesinde McDonald's, en değerli ilk 5 marka arasında yer aldı. İlk beşteki tek yeme-içme markası olan McDonald's'ın, marka değeri bu sene 191 milyar dolar olarak açıklandı.

34 bini aşkın restoranı ve 1,6 milyonun üzerinde çalışanıyla günde ortalama 100 milyon kişiye hizmet veren McDonald's, listede ilk 5'te yer alan tek-yeme içme markası oldu. Marka değeri bu sene 191,109 milyar dolar olan şirket, 2017 yılından itibaren listenin ilk 10 markası arasında yer alıyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN TALEPLERİNİ ÖNCELİKLENDİRİYORUZ"

McDonald's Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"McDonald's, kurulduğu günden bu yana yenilikleri ve vizyonuyla hızlı servis sektörüne öncülük eden bir marka olmayı başardı. Kalite, lezzet ve hizmet standartlarımızı taviz vermeden dünyanın her yerinde lezzet severlere sunarken, müşterilerimizin taleplerini önceliklendiriyoruz Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de restoranlarımızı 'geleceğin restoran deneyimi' vizyonuyla yenileyerek misafirlerimize geleneksel McDonald's lezzetlerini değişen zamana ayak uydurarak sunuyoruz."

Türkiye'de 1986 yılından bu yana hizmet veren ve toplam 7 bin 500 kişiyi istihdam eden McDonald's, ürünlerinin yüzde 98'ini yerli tedarikçilerden temin ediyor.