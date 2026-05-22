Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 74,2 oldu
İmalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Merkez Bankası verilerine göre, arındırılmış oran ise yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.
Buna göre, mayısta imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1966 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:
|Aylar/Yıl
|2025
|2026
|Ocak
|74,6
|74,1
|Şubat
|74,5
|73,5
|Mart
|74,4
|73,3
|Nisan
|74,3
|73,8
|Mayıs
|75,0
|74,2
|Haziran
|74,6
|Temmuz
|74,2
|Ağustos
|73,5
|Eylül
|74,0
|Ekim
|74,2
|Kasım
|74,4
|Aralık
|74,4