Haberler

Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 74,2 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İmalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Merkez Bankası verilerine göre, arındırılmış oran ise yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 74,2'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1966 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise nisanda yüzde 73,8 seviyesindeyken, mayısta 0,4 puan artışla yüzde 74,2'ye çıktı.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20252026
Ocak

74,674,1
Şubat

74,573,5
Mart

74,473,3
Nisan

74,373,8
Mayıs

75,074,2
Haziran

74,6

Temmuz

74,2

Ağustos

73,5

Eylül

74,0

Ekim

74,2

Kasım

74,4

Aralık

74,4

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Beşiktaş'ta eğlence mekanında tartıştığı işletmeciyi vurdu; şüpheli yakalandı

Ünlü işletmeci kendi mekanında vuruldu
Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar

Norveç değil Türkiye! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman'ı kızdıran soru

Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke